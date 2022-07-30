Почему мы хотим меньше есть, когда на улице жара

Скорее всего, вы замечали, что в жару вам почти не хочется есть, а тяжелая пища и вовсе кажется вам неподъемной. Так, при высоких температурах наше тело обычно подает сигнал мозгу о насыщении гораздо раньше, чем в холодное время года. Но почему так происходит? Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Системы сжигания энергии в нашем организме изучались учеными на протяжении десятилетий, поскольку они являются ключом к пониманию того, как и когда наш организм превращает жир в энергию и ускоряет метаболизм .

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Центром этого процесса является гипоталамус, часть мозга, отвечающая за регулирование как температуры тела, так и чувства голода, а также множества других гормональных функций. Эта структура мозга поддерживает тело в стабильном состоянии, которое биологи называют гомеостазом — биологическим балансом, регулирующим формирование и расход энергии.

Поскольку переваривание пищи и сжигание калорий являются биологическими функциями, генерирующими тепло, когда внутренняя температура тела начинает повышаться, гипоталамус замедляет пищеварительные процессы, чтобы регулировать температуру тела и поддерживать гомеостаз.

Диетолог Керри Торренс в беседе с BBC GoodFood объяснила эффект потери аппетита жаркую погоду:

«Считается, что сезонные изменения, включая температуру и количество световых часов, влияют на наш аппетит. Летом наш аппетит, как правило, снижается, особенно когда нам жарко.

Одна из причин заключается в том, что организм пытается регулировать температуру нашего тела, сокращая теплогенерирующие функции, такие как переваривание пищи.

Исследование, опубликованное в British Journal of Nutrition , показало, что мужчины потребляют примерно на 300 калорий меньше после двух часов пребывания на 30-градусной жаре.

Поэтому ученые предположили, что время, проведенное в «отапливаемых комнатах, одежде, сауне, горячих ваннах или на открытом воздухе» может помочь бороться с чувством голода, если вы хотите похудеть.

Ученые, изучающие, как гомеостаз регулирует на температуру и голод, также обнаружили, что желудок играет ключевую роль в передаче этой информации нашему гипоталамусу. Используя мышей, исследователи обнаружили, что высокие температуры снижают выработку в нашем кишечнике гормона грелина, который посылает сигналы голода в наш мозг.

Исследовательская группа обнаружила, что высокие температуры снижают уровень грелина, а также вызывают чувство «оцепенения» или вялости. Это означает, что их оорганизм выделял меньше тепла как при движении, так и при сжигании калорий.