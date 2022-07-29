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1 час назад

Онколог рассказал о мутации раковых клеток

Мария Иглина

Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения России, гендиректор ФГБУ "НМИЦ радиологии", президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн рассказал о том, что раковые клетки могут приспосабливаться к лечению, а также переставать реагировать на терапию, передает РИА Новости.

Онколог рассказал о мутации раковых клеток
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам Карпина, медики до сих пор не могут до конца разобраться с этой болезнью из-за ее постоянных мутаций. Так, он рассказал, что бывают такие случаи, когда пациента лечат сложнейшими препаратами, но потом возникает резистентность и лекарства перестают действовать на опухоль.

Иногда даже, по его словам, врачам приходилось возвращаться к первому варианту химиотерапии. Дело в том, что последующие теряли свою эффективность.

Ранее врач назвал главную ошибку людей с больной спиной.

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