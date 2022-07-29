Онколог рассказал о мутации раковых клеток

Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения России, гендиректор ФГБУ "НМИЦ радиологии", президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн рассказал о том, что раковые клетки могут приспосабливаться к лечению, а также переставать реагировать на терапию, передает РИА Новости.

По словам Карпина, медики до сих пор не могут до конца разобраться с этой болезнью из-за ее постоянных мутаций. Так, он рассказал, что бывают такие случаи, когда пациента лечат сложнейшими препаратами, но потом возникает резистентность и лекарства перестают действовать на опухоль.