Врач назвал главную ошибку людей с больной спиной

Врач-невролог и ревматолог Павел Евдокименко предупредил россиян о том, что зачастую большинство людей, имеющих проблемы со спиной, совершают одну и ту же ошибку. О ней он рассказал в беседе с Ura.ru.

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Доктор отметил, что прогревать и массировать спину в случае болей совершенно не стоит – это может лишь усугубить ситуацию.

«При остром приступе многие бегут массировать, греть спину. Это делать категорически нельзя. Воспаление может усилиться. В примерно 30 процентах случаев пациенту может стать легче, а в 70 процентах — значительно хуже. Но можно надеть корсет для поддержания спины. Также можно сухое тепло, например, пояс из собачьей шерсти», — пояснил он.

Он также отметил, что не любая острая боль в спине является опасной, однако контролировать эту ситуацию обязательно нужно. Особенно внимательно стоит отнестись к болям, возникшим вследствие физических нагрузок.