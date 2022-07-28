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1 час назад

Кардиолог рассказал, как предупредить болезни сердца

Мира Маркина

Врач-кардиолог Рустем Османов рассказал, каким образом можно минимизировать риски сердечных заболеваний. Его слова приводит издание "Известия". Он отметил, что болезни сердца являются одной из самых частых причин преждевременной смерти, потому важно беречь свое здоровье и уделять особое внимание профилактике сердечных заболеваний.

Кардиолог рассказал, как предупредить болезни сердца
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам специалиста, основной профилактической мерой в таком случае является соблюдение гипохолестериновой диеты. Она подразумевает исключение жирных сортов мяса из рациона – общее количество жиров должно составлять не более 30% от суточного рациона. Из них насыщенных жиров должно быть не более 1/3. Также стоит быть аккуратнее с солью – разрешено употребление не более, чем 5 граммов в сутки.

Предпочтение стоит отдавать овощам, рыбе и диетическому мясу, а подсолнечное масло при готовке или заправке салатов стоит заменить на кукурузное, рапсовое или оливковое.

Помимо всего вышеперечисленного врач советует ежедневно отслеживать показатели артериального давления и пульс, предпочесть аэробные нагрузки силовым и стараться избавиться от лишних килограммов, если таковые есть.

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