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1 час назад

Врач перечислила симптомы рака кишечника IV стадии

Мира Маркина

Боли в животе – один из распространенных симптомов рака кишечника в запущенной стадии. О некоторых других изданию Eat This, Not That рассказала врач общей практики Фариха Саридж.

Врач перечислила симптомы рака кишечника IV стадии
Фото: flickr.comflickr.com

Кроме болей у пациентов с раком кишечника часто наблюдаются ректальные кровотечения, частая тошнота и рвота. Эти симптомы спровоцированы опухолью, которая в III-IV стадии закупоривает кишечник. Следовательно, нарушается перистальтика жидких и твердых отходов, газов. Возникают запоры.

Но есть у этого вида рака и неспецифические признаки. К таковым относят усталость на фоне резкой потери веса.

Эксперт рекомендовала проходить ежегодные обследования тем, кто имеет близких родственников с раком кишечника или толстой кишки в анамнезе.

Ранее мы также рассказывали о четырех причинах возникновения рака поджелудочной железы.

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