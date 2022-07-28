Врач перечислила симптомы рака кишечника IV стадии

Боли в животе – один из распространенных симптомов рака кишечника в запущенной стадии. О некоторых других изданию Eat This, Not That рассказала врач общей практики Фариха Саридж.

Кроме болей у пациентов с раком кишечника часто наблюдаются ректальные кровотечения, частая тошнота и рвота. Эти симптомы спровоцированы опухолью, которая в III-IV стадии закупоривает кишечник. Следовательно, нарушается перистальтика жидких и твердых отходов, газов. Возникают запоры.

Но есть у этого вида рака и неспецифические признаки. К таковым относят усталость на фоне резкой потери веса.

Эксперт рекомендовала проходить ежегодные обследования тем, кто имеет близких родственников с раком кишечника или толстой кишки в анамнезе.