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2 часа назад

Из-за чего возникает рак поджелудочной железы: 4 причины

Мира Маркина

По данным Американского онкологического общества, примерно у 62210 человек будет диагностирован рак поджелудочной железы в 2022 году. К сожалению, выживаемость при этом заболевании остается все еще низкой. Какие факторы, по мнению ученых-онкологов, увеличивают риск столкнуться с раком поджелудочной железы, расскажет “Рамблер”.

Из-за чего возникает рак поджелудочной железы: 4 причины
Фото: unsplash.comunsplash.com

Сахарный диабет II типа

До 80% пациентов с раком поджелудочной железы имеют либо впервые выявленный диабет II типа, либо нарушение толерантности к глюкозе на момент постановки диагноза. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в профильном медицинском журнале JOP: Journal of the Pancreas.

Лишний вес

Ожирение и рак связаны, считают исследователи Массачусетской больницы общего профиля. Они отобрали несколько пациентов с диагностированной онкологией поджелудочной либо молочной железы и провели параллель. У многих заболевших имелся лишний вес.

Генетическая мутация

Учеными были обнаружены шесть генетических мутаций, влияющих на развитие рака поджелудочной железы – BRCA1, BRCA2, CDKN2A, TP53, MLH1 и ATM. Их исследователи выявили у 5,5% всех столкнувшихся с данным онкологическим заболеванием.

Авторы работы, опубликованной в JAMA, подчеркивают: семейный анамнез не может предсказать, у кого есть эти мутации, а у кого их нет. Поэтому тестировать на их наличие нужно пациентов и без отягощенной медицинской истории.

Алко- и никотиновая зависимость

Хронический панкреатит – одно из последствий злоупотребления алкоголем на протяжении долгого времени – часто связан с раком поджелудочной железы.

Заядлые курильщики подвергают себя двойному риску. В мире считается, что около 25% всех случаев рака поджелудочной железы связаны с курением – сигарет, сигар и даже бездымных табачных изделий.

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