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3 часа назад

Врач перечислила признаки изменения уровня сахара в крови

Мира Маркина

Далеко не в каждой семье есть персональный глюкометр. Однако контроль за уровнем сахара в крови необходим для высокого качества жизни, считает эндокринолог Татьяна Рутковская. Эксперт перечислила “Аргументам и фактам” симптомы гипергликемии.

Врач перечислила признаки изменения уровня сахара в крови
Фото: unsplash.comunsplash.com

Частая жажда, ощущение сухости во рту, повышенное потоотделение, увеличение массы тела, учащенное мочеиспускание – частые симптомы, которыми сопровождается критическое повышение уровня глюкозы в организме. Покалывание в кончиках пальцев, по словам эксперта, вовсе свидетельствует о медленном развитии сахарного диабета.

Если возникли проблемы со зрением – пора бить тревогу, отметила эндокринолог.

“Затуманивание и снижение остроты зрения появляются вследствие редкого измерения глюкозы или когда человек не знает своих целевых значений”, – объяснила свою позицию врач.

Татьяна Рутковская рекомендовала проверять уровень сахара в крови, ежегодно сдавая анализы и не дожидаясь появления специфических симптомов. По словам медика, это правило должны строго соблюдать те люди, в чьем семейном анамнезе есть пациенты с сахарными диабетом.

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