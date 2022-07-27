15 признаков проблем с щитовидной железой

Проблемы с щитовидной железой чаще встречаются у женщин и могут носить как временный характер, например, стресс или беременность, так и хронический. Врач-эндокринолог Виктория Елисеева назвала 15 признаков развития заболевания.

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По словам медика, причины возникших с щитовидной железой проблем могут быть различными, главное не пропустить характерные признаки начальной стадии или уже прогрессирующего течения заболевания.

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1. Хроническая усталость и раздражительность

Дел невпроворот, а сил нет. Бодрое «завтра» отодвигается на неопределенный срок и налицо раздражительность. Бесит все и вся. Весь мир сплошная серая масса, в котором нет место ежедневной радости. Всему виной может быть гипотиреоз.

Тиреоидных гормонов мало, а значит организм не имеет ресурса к активностям. Мышцы не получают команд от мозга и отказываются трудиться. Снижается уровень нейромедиатора серотонина, и настроение падает.

Елисеева Виктория Викторовна Эндокринолог сети клиник "Семейная"

2. Тревожность

Повышенная тревожность на фоне постоянного голода может быть признаком гипертиреоза.

Щитовидная железа вырабатывает слишком много тиреоидных гормонов. Организм работает на износ в режиме повышенной готовности, и вас преследует чувство голода. Изменение вкусовых предпочтений, напротив говорит о гипотиреозе, который создает путаницу в восприятии вкусов и запахов.

Елисеева Виктория Викторовна Эндокринолог сети клиник "Семейная"

3. Ухудшение памяти

Как повышение, так и снижение гормонального уровня наносит удар по когнитивным способностям, например, концентрации внимания или туманности восприятия информации. Ухудшение памяти так же может свидетельствовать о нарушении работы щитовидной железы.

4. Снижение либидо или асексуальность

Работает в тандеме с потерей энергии, а значит возможно наличие гипотиреоза. Повышенная возбудимость может быть следствием гипертиреоза.

5. Дрожь в глазах из-за учащенного сердцебиения

Повышенное сердцебиение или аритмия. Сердце готово выпрыгнуть из груди, а иногда пропускает удары так же говорит о возможном гипертиреозе.

6. Сухая зудящая кожа

В купе с ломкими ногтями, имеющими продольную полосу, этот симптом тоже может быть признаком гипотиреоза. Кожа без достаточного количества жидкости становиться сухой, шелушиться.

7. Сбои в работе желудочно-кишечного тракта

При гипотиреозе частым явлением являются запоры. В этом случае замедляется пищеварение, а вот при гипертиреозе нормальный стул переходит в режим диареи.

Елисеева Виктория Викторовна Эндокринолог сети клиник "Семейная"

8. Сбои менструального цикла

Длительные периоды с обильными выделениями могут свидетельствовать о гипотиреозе, а сбитый цикл с небольшими выделениями о гипертиреозе.

9. Мышечная боль, в том числе и в руках или ногах

При гипертиреозе наблюдается усиленная работа мышц, а вот гипотиреоз сопровождается беспричинным покалыванием, онемением или просто болью в кистях, ступня.

10. Высокое артериальное давление

Это может быть признаком как высокого, так и низкого уровня гормонов щитовидки.

11. Озноб или повышенная потливость

Ощущение холода или озноб могут иметь корни в гипотиреозе, а повышенная потливость и чувство жара при гипертиреозе.

12. Хрипота и странные ощущения в шее

Изменения в голосе или ощущение «комка в горле» может быть признаком неполадок в работе щитовидки. Один из способов проверить это — хорошенько осмотреть шею на предмет каких-либо признаков увеличения щитовидки.

Елисеева Виктория Викторовна Эндокринолог сети клиник "Семейная"

13. Нарушения сна

Статус вечного сони можно получить из-за гипотиреоза, а вот бессонницу из-за гипертиреоза.

15. Резкое изменение веса