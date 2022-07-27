15 признаков проблем с щитовидной железой

Проблемы с щитовидной железой чаще встречаются у женщин и могут носить как временный характер, например, стресс или беременность, так и хронический. Врач-эндокринолог Виктория Елисеева назвала 15 признаков развития заболевания.
По словам медика, причины возникших с щитовидной железой проблем могут быть различными, главное не пропустить характерные признаки начальной стадии или уже прогрессирующего течения заболевания.
Дел невпроворот, а сил нет. Бодрое «завтра» отодвигается на неопределенный срок и налицо раздражительность. Бесит все и вся. Весь мир сплошная серая масса, в котором нет место ежедневной радости. Всему виной может быть гипотиреоз.
Повышенная тревожность на фоне постоянного голода может быть признаком гипертиреоза.
Как повышение, так и снижение гормонального уровня наносит удар по когнитивным способностям, например, концентрации внимания или туманности восприятия информации. Ухудшение памяти так же может свидетельствовать о нарушении работы щитовидной железы.
Работает в тандеме с потерей энергии, а значит возможно наличие гипотиреоза. Повышенная возбудимость может быть следствием гипертиреоза.
Повышенное сердцебиение или аритмия. Сердце готово выпрыгнуть из груди, а иногда пропускает удары так же говорит о возможном гипертиреозе.
В купе с ломкими ногтями, имеющими продольную полосу, этот симптом тоже может быть признаком гипотиреоза. Кожа без достаточного количества жидкости становиться сухой, шелушиться.
Длительные периоды с обильными выделениями могут свидетельствовать о гипотиреозе, а сбитый цикл с небольшими выделениями о гипертиреозе.
При гипертиреозе наблюдается усиленная работа мышц, а вот гипотиреоз сопровождается беспричинным покалыванием, онемением или просто болью в кистях, ступня.
Это может быть признаком как высокого, так и низкого уровня гормонов щитовидки.
Ощущение холода или озноб могут иметь корни в гипотиреозе, а повышенная потливость и чувство жара при гипертиреозе.
Статус вечного сони можно получить из-за гипотиреоза, а вот бессонницу из-за гипертиреоза.
Высокий уровень гормонов приводит к снижению, а низкий к повышению веса.