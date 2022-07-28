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18 минут назад

Мясников оценил вероятность пандемии оспы обезьян

Мира Маркина

Врач и телеведущий Александр Мясников стал гостем программы “Полный контакт”. В ходе беседы специалист высказал мнение о распространении оспы обезьян на территории России.

Мясников оценил вероятность пандемии оспы обезьян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мясников отметил, что вирус обезьяньей оспы известен медицине давно. Однако на сегодняшний момент он остается непредсказуемым – и в этом его опасность. Врач подчеркнул: скорость распространения оспы обезьян (в особенности среди гомосексуальных мужчин) наводит его на мысль о том, что “возможно, мы здесь чего-то не знаем”.

Ранее мы писали о главных симптомах обезьяньей оспы, которые следует знать.

Новости,Александр Мясников,
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