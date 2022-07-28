Мясников оценил вероятность пандемии оспы обезьян

Мясников отметил, что вирус обезьяньей оспы известен медицине давно. Однако на сегодняшний момент он остается непредсказуемым – и в этом его опасность. Врач подчеркнул: скорость распространения оспы обезьян (в особенности среди гомосексуальных мужчин) наводит его на мысль о том, что “возможно, мы здесь чего-то не знаем”.