Группы риска и время лечения: что известно об оспе обезьян

Клинический фармаколог, член высшего совета «Сильной России» Александр Эдигер рассказал, кто находится в группе риска по заражению оспой обезьян. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
"В группе риска люди, которые никогда не были вакцинированы от оспы. То есть сравнительно молодое и трудоспособное население. Кроме того, люди с теми или иными предпосылками к вторичному иммунодефициту", — пояснил эксперт в комментарии Общественной службе новостей.
По его словам, в России вряд ли произойдет эпидемия обезьяньей оспы. Возможны лишь десятки или несколько сотен случаев. Однако это неизбежно, так как в контакт с заболевшими, обязательно вступали люди со сниженным иммунитетом.
При этом оспа обезьян уходит из организма самостоятельно спустя несколько недель после заражения. Об этом заявил вирусолог Анатолий Альтштейн после сообщения Роспотребнадзора о первом случае заражения в России.
"Новые случаи оспы обезьян не должны беспокоить россиян, заболевание неопасно. Человек, заразившийся оспой обезьян, выздоравливает самостоятельно через две-три недели", — пояснил медик.
Летальных исходов в Европе, Америке и Азии пока не наблюдалось, они были зафиксированы только в Африке.
До этого мы рассказывали, что оспа обезьян может протекать бессимптомно.