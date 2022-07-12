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1 час назад

Группы риска и время лечения: что известно об оспе обезьян

Даша Краснова

Клинический фармаколог, член высшего совета «Сильной России» Александр Эдигер рассказал, кто находится в группе риска по заражению оспой обезьян. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"В группе риска люди, которые никогда не были вакцинированы от оспы. То есть сравнительно молодое и трудоспособное население. Кроме того, люди с теми или иными предпосылками к вторичному иммунодефициту", — пояснил эксперт в комментарии Общественной службе новостей.

По его словам, в России вряд ли произойдет эпидемия обезьяньей оспы. Возможны лишь десятки или несколько сотен случаев. Однако это неизбежно, так как в контакт с заболевшими, обязательно вступали люди со сниженным иммунитетом.

При этом оспа обезьян уходит из организма самостоятельно спустя несколько недель после заражения. Об этом заявил вирусолог Анатолий Альтштейн после сообщения Роспотребнадзора о первом случае заражения в России.

"Новые случаи оспы обезьян не должны беспокоить россиян, заболевание неопасно. Человек, заразившийся оспой обезьян, выздоравливает самостоятельно через две-три недели", — пояснил медик.

Летальных исходов в Европе, Америке и Азии пока не наблюдалось, они были зафиксированы только в Африке.

До этого мы рассказывали, что оспа обезьян может протекать бессимптомно.

Новости,Видео,Анатолий Альтштейн,Роспотребнадзор,
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