Группы риска и время лечения: что известно об оспе обезьян

Клинический фармаколог, член высшего совета «Сильной России» Александр Эдигер рассказал, кто находится в группе риска по заражению оспой обезьян. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"В группе риска люди, которые никогда не были вакцинированы от оспы. То есть сравнительно молодое и трудоспособное население. Кроме того, люди с теми или иными предпосылками к вторичному иммунодефициту", — пояснил эксперт в комментарии Общественной службе новостей.

По его словам, в России вряд ли произойдет эпидемия обезьяньей оспы. Возможны лишь десятки или несколько сотен случаев. Однако это неизбежно, так как в контакт с заболевшими, обязательно вступали люди со сниженным иммунитетом.

При этом оспа обезьян уходит из организма самостоятельно спустя несколько недель после заражения. Об этом заявил вирусолог Анатолий Альтштейн после сообщения Роспотребнадзора о первом случае заражения в России.

"Новые случаи оспы обезьян не должны беспокоить россиян, заболевание неопасно. Человек, заразившийся оспой обезьян, выздоравливает самостоятельно через две-три недели", — пояснил медик.

Летальных исходов в Европе, Америке и Азии пока не наблюдалось, они были зафиксированы только в Африке.