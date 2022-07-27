Найден простой способ улучшить состояние кишечника дома

Ученые Университета штата Огайо пришли к выводу, что регулярное потребление чая может помочь оздоровлению желудочно-кишечного тракта и компенсации воспалительных процессов в желудке. Соответствующая статья появилась в журнале Current Developments in Nutrition, а резюме исследования – в пресс-релизе на портале MedicalXpress.

В исследованиях приняли участие сорок человек. Из них 21 доброволец имел метаболический синдром, остальные были практически здоровы. В течение четырех недель мужчины и женщины получали порцию конфет с высоким содержанием катехинов – 890 миллиграммов. Такое количество вещества можно получить, выпивая пять чашек зеленого чая ежедневно.

Также добровольцев попросили соблюдать диету с низким содержанием природных антиоксидантов (полифенолов). В противном случае, эффект от потребления катехинов мог быть замаскирован.

Участникам исследования предложили измерить уровень сахара в крови натощак, инсулина и липидов до начала испытания, а также спустя две и четыре недели. Также наблюдали за степенью воспаления кишечника. С этой целью измеряли содержание нейтрофильного кальпротектина и миелопероксидазы в образцах стула в течение последних трех дней исследования. Полученные результаты сравнили с данными тех добровольцев, которые получали конфеты без катехинов. То есть, был изучен эффект плацебо.