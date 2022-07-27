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1 час назад

Как магнитные бури помогают выявлять хронические болезни

Мария Каткова

Врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской районной клинической больницы министерства здравоохранения Московской области Тимур Асанов рассказал, как понять, что в период магнитных бурь у вас активизируются хронические заболевания. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

Как магнитные бури помогают выявлять хронические болезни
Фото: unsplash.comunsplash.com

У здоровых людей магнитные бури вызывают незначительные симптомы или их вообще нет. Однако, если у вас все-таки есть неприятные ощущения, стоит обратиться к врачу. Часто магнитные бури влияют на пожилых людей с хроническими заболеваниями.

"Если во время магнитных бурь вы ощущаете головные боли, сонливость и бессонницу, тревожность, приливы и жар, головокружения, боли в животе, панические атаки, то необходимо обратиться ко врачу"

Ранее сообщалось, что кардиолог раскрыл симптомы "тихого инфаркта".

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