Как магнитные бури помогают выявлять хронические болезни

Врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской районной клинической больницы министерства здравоохранения Московской области Тимур Асанов рассказал, как понять, что в период магнитных бурь у вас активизируются хронические заболевания. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

У здоровых людей магнитные бури вызывают незначительные симптомы или их вообще нет. Однако, если у вас все-таки есть неприятные ощущения, стоит обратиться к врачу. Часто магнитные бури влияют на пожилых людей с хроническими заболеваниями.