Как магнитные бури помогают выявлять хронические болезни

Врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской районной клинической больницы министерства здравоохранения Московской области Тимур Асанов рассказал, как понять, что в период магнитных бурь у вас активизируются хронические заболевания. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
У здоровых людей магнитные бури вызывают незначительные симптомы или их вообще нет. Однако, если у вас все-таки есть неприятные ощущения, стоит обратиться к врачу. Часто магнитные бури влияют на пожилых людей с хроническими заболеваниями.
"Если во время магнитных бурь вы ощущаете головные боли, сонливость и бессонницу, тревожность, приливы и жар, головокружения, боли в животе, панические атаки, то необходимо обратиться ко врачу"
Ранее сообщалось, что кардиолог раскрыл симптомы "тихого инфаркта".