Кардиолог раскрыл симптомы "тихого инфаркта"

Кардиолог Заур Шугушев назвал основные источники "тихого инфаркта", после выявления которых нужно обращаться к врачу. Об этом сообщает радио Sputnik.

Во время обычного инфаркта человек чувствует резкую боль в груди и может обратиться за помощью. При "тихом" сердечном приступе боли нет, и человек ничего не чувствует, поэтому иногда обращение за помощью происходит слишком поздно.