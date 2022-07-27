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2 часа назад

Кардиолог раскрыл симптомы "тихого инфаркта"

Мария Каткова

Кардиолог Заур Шугушев назвал основные источники "тихого инфаркта", после выявления которых нужно обращаться к врачу. Об этом сообщает радио Sputnik.

Кардиолог раскрыл симптомы "тихого инфаркта"
Фото: unsplash.comunsplash.com

Во время обычного инфаркта человек чувствует резкую боль в груди и может обратиться за помощью. При "тихом" сердечном приступе боли нет, и человек ничего не чувствует, поэтому иногда обращение за помощью происходит слишком поздно.

"Его состояние критическое, и он может умереть в любой момент, но состояние его здоровья вполне удовлетворительное. Тихие сердечные приступы чаще всего встречаются у пациентов с диабетом 2 типа", — рассказал кардиолог.

Одним из главных симптомов "тихого инфаркта" кардиолог называет страх смерти. Он появляется из-за того, что во время гибели клеток выделяются определенные вещества, которые действуют на нервную систему именно таким образом.

“Другим распространенным симптомом является внезапная, необъяснимая слабость. Еще один признак – холодный, липкий пот – не тот, к которому мы привыкли, когда занимаемся спортом. И четвертый симптом – дискомфорт в нетипичных местах, таких как челюсть, левая рука или где-то в животе, около шеи”

Ранее сообщалось, что медики впервые пересадили сердце пациенту с ВИЧ.

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