Кардиолог раскрыл симптомы "тихого инфаркта"

Кардиолог Заур Шугушев назвал основные источники "тихого инфаркта", после выявления которых нужно обращаться к врачу. Об этом сообщает радио Sputnik.
Во время обычного инфаркта человек чувствует резкую боль в груди и может обратиться за помощью. При "тихом" сердечном приступе боли нет, и человек ничего не чувствует, поэтому иногда обращение за помощью происходит слишком поздно.
"Его состояние критическое, и он может умереть в любой момент, но состояние его здоровья вполне удовлетворительное. Тихие сердечные приступы чаще всего встречаются у пациентов с диабетом 2 типа", — рассказал кардиолог.
Одним из главных симптомов "тихого инфаркта" кардиолог называет страх смерти. Он появляется из-за того, что во время гибели клеток выделяются определенные вещества, которые действуют на нервную систему именно таким образом.
“Другим распространенным симптомом является внезапная, необъяснимая слабость. Еще один признак – холодный, липкий пот – не тот, к которому мы привыкли, когда занимаемся спортом. И четвертый симптом – дискомфорт в нетипичных местах, таких как челюсть, левая рука или где-то в животе, около шеи”
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