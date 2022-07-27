Медики впервые пересадили сердце пациенту с ВИЧ

В США впервые пересадили сердце от донора с ВИЧ реципиенту с таким же статусом. Об этом сообщает NBC.

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Операцию провели в медицинском центре Montefiore в США. Пересадку делали пациентке возрастом более 60 лет с сердечной недостаточностью. Пересадку сердца ей провели вместе с трансплантацией почки.

Операцию провели весной 2022 года, но сообщили о ней только сейчас, так как пациентка проходила период реабилитации. Теперь она продолжает находиться под наблюдением врачей.

«Благодаря значительным достижениям в области медицины люди, живущие с ВИЧ, могут контролировать болезнь и спасать жизни других людей, живущих с этим заболеванием», — сказал глава отдела сердечных заболеваний Ульрих П. Йорде.