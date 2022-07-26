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38 минут назад

Эксперт назвала самые токсичные продукты для печени

Мира Маркина

Терапевт-диетолог Светлана Горяйнова раскрыла самые опасные для печени продукты. По словам медика, лидирующую позицию занимает соль:

Эксперт назвала самые токсичные продукты для печени
Фото: unsplash unsplash

"Человек ест намного больше соли — в первую очередь из хлебобулочных изделий, содержащих катастрофическое количество этого ингредиента. Кроме того, много соли люди получают из консервированных, маринованных продуктов, соусов, например, соевого и кетчупа".

Эксперт также посоветовала отказаться от потребления колбас, полуфабрикатов, сливочного масла и другой жирной еды. Все эти продукты оказывают токсическое воздействие на печень.

Двойную нагрузку на орган также оказывает алкоголь в сочетании со сладкими газированными напитками. Об этом сообщает "Доктор Питер".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что диетолог назвала неожиданно полезные свойства гречки.

Болезни и лекарства,
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