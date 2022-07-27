Врач рассказал, кто рискует заболеть меланомой

Доктор медицинских наук, профессор и дерматовенеролог Александр Юцковский рассказал о людях, которые входят в группу риска по меланоме. Об этом сообщает "Москва 24".
В первую очередь, риск меланомы есть у тех, кто генетически предрасположен к этому заболеванию. Так, это люди, у которых родственники болели меланомой или раком поджелудочной железы.
В группу риска входят люди, у которых слабый иммунитет ввиду приема различных препаратов или наличия аутоиммунных заболеваний.
Если у человека много родинок на теле, больше ста, то он тоже входит в группу риска по меланоме. У людей со светлыми глазами и волосами вырабатывается мало меланина, поэтому они должны быть аккуратны на солнце.
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