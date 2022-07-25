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1 час назад

Ученые предупредили о смертельной опасности дневного сна

Мира Маркина

Те, кто любит вздремнуть после обеда, с большей вероятностью столкнутся с гипертонической болезнью и инсультом. Так считают в Американской кардиологической ассоциации. Выводы исследователей опубликованы в журнале Hypertension.

Ученые предупредили о смертельной опасности дневного сна
Фото: flickr.comflickr.com

В распоряжение ученых поступили данные 360 000 британцев среднего и старшего возраста (40-69 лет). В частности, образцы биологических жидкостей (кровь, моча, слюна) и дневник, описывающий образ жизни. Отбирали тех, кто не сталкивался с инсультом и гипертонией ранее. Всех испытуемых поделили на группы – в зависимости от частоты дневного сна.

Проанализировав полученные данные, исследователи пришли к выводу, что у любителей дневного сна на 12% выше риск столкнуться с гипертонией, а на 24% – с инсультом. При этом, чем моложе человек, тем вероятность стать гипертоником больше (примерно на 20%).

Кроме того, некоторые участники исследования отметили, что дневной сон ухудшает качество ночного отдыха. Этот фактор, в свою очередь, отражается на здоровье.

Ранее “Рамблер” рассказывал, как ученые научились ставить диагнозы по поту.

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