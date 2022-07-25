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37 минут назад

Ученые научились ставить диагнозы по поту

Мария Иглина

Ученые из Университета штата Огайо разработали биохимический датчик, который способен анализировать показатели здоровья человека на основе пота. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Ученые научились ставить диагнозы по поту
Фото: unsplash.comunsplash.com

Подобное устройство ученые предлагают использовать для изучения большого количества биомаркеров здоровья. Оно сделано из сверхтонких материалов, и в нем совершенно нет батареек. Прибор очень гибкий, поэтому довольно тесно соприкасается с кожей человека. Как объяснили эксперты, устройство использует резонансный контур, отражающего радиочастотные сигналы, посылаемые внешней системой считывания.

Tzu-Li Liu et al., Science Advances

Ученые провели эксперимент, в ходе которого добровольцы надели прибор и выполняли упражнения на велотренажерах, а в перерывах пили подслащенную воду. Датчик, в свою очередь, смог корректно определить изменение уровня глюкозы в крови благодаря небольшому количеству пота.

Эксперты также отметили, что по таким жидкостям нашего организма, как пот, слюна, слезы, моча можно определить довольно много болезней и инфекций, и даже свидетельства какой-либо эмоциональной травмы. Кроме этого, исследователи полагают, что прибор можно использовать как биоимплантат для обнаружения нейротрансмиттеров и гормонов.

Соавтор исследования Цзинхуа Ли рассказал о надежде, что в будущем подобные устройства можно будет легко интегрировать в личные вещи, например, в ожерелье, серьги или кольца.

Болезни и лекарства,
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