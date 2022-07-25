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1 час назад

Нефролог назвал реальное число пациентов с кистами почек

Мира Маркина

В эфире радиостанции “Говорит Москва” врач-нефролог Владимир Виноградов рассказал, почему в стране много людей с поликистозом почек, и объяснил важность своевременных исследований этого органа.

Нефролог назвал реальное число пациентов с кистами почек
Фото: flickr.comflickr.com

По мнению эксперта, только регулярное посещение кабинета УЗИ помогает выявить образование кист. Процесс возникновения наростов не сопровождается симптомами. Также врач рекомендовал при обнаружении кист делать УЗИ почек каждые шесть месяцев. Небольшие новообразования, по словам нефролога нестрашны. Но если наблюдается их рост, то пациенту рекомендуют также проконсультироваться с урологом. Он поможет принять решение об оперативном вмешательстве.

Причина возникновения кист связана со старением организма.

“Если каждому человеку в Москве после 30-40 лет сделать УЗИ почек, то как минимум у 60% точно найдут. Во-первых, это стареющий орган — нет такого, чтобы в 80 лет почки у нас были как у 20-летних”, – объяснил эксперт.

Ранее мы писали о том, как накипь в чайнике влияет на почки.

Новости,Владимир Виноградов,
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