Как накипь в чайнике влияет на почки

Каждый, кто пользуется электрическим чайником, замечал образовавшуюся накипь. Однако медики считают, что она может быть опаснее для здоровья, чем кажется. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Что такое известковый налет? Известковый налет — это твердый белый и мелоподобный остаток минералов, таких как кальций и магний, остающийся после испарения воды с поверхности.

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Кальций и магний присутствуют в большинстве источников воды и естественным образом попадают в воду по мере ее прохождения. Известковый налет, состоящий в основном из карбоната кальция, часто можно обнаружить по всему дому в чайниках, водонагревателях, вокруг кранов и приборов, а также в трубопроводах.

Воду с особенно высокой концентрацией этих минералов называют жесткой. Воду с низким содержанием минералов называют мягкой.

Оказалось, жесткая вода и накипь в чайнике могут приводить к образованию камней в почках из-за повышенного количества солей кальция. Об этом рассказал ведущий специалист, уролог-андролог Владимир Степанов в беседе с URA.RU.

«Многое зависит от качества воды. Накипь в чайнике — это очень плохо. Сначала она попадает в желудок. Таким образом, мы увеличиваем количество солей кальция в организме. Мы повышаем уровень кальция в крови, что приводит к процессу камнеобразования в почках», — отмечает Владимир Степанов.

Интересно, что подобные камни особенно характерны для некоторых регионов страны.

«Оксалатный нефролитиаз является доминирующим в Москве, Московской области и, в целом, на Среднерусской возвышенности», — отметил эксперт.

При этом в ранних исследованиях ученые отмечали, что вода с накипью приносит проблемы здоровью только если ее пить в больших количествах. В остальных случаях и если вода не содержит патогенов, твердых металлов или химикатов, вы в полной безопасности.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на самом деле, вода с налетом может полезна для здоровья, помогая удовлетворить ежедневные потребности человека в минералах.