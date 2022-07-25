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1 час назад

Эксперт объяснил, какое дыхательное упражнение спасет в жару

Мира Маркина

Как с помощью дыхания справиться с последствиями жаркой погоды, изданию The Sun рассказал коуч и специалист по дыхательной гимнастике Стюарт Сандеман.

Эксперт объяснил, какое дыхательное упражнение спасет в жару
Фото: unsplash.comunsplash.com

Эксперт объяснил, что дыхание “сквозь зубы” помогает прийти в себя в жару.

“Вдыхайте сквозь зубы, работая диафрагмой, на четыре счета, чтобы прохладный воздух проходил сквозь зубы и над языком. Выдыхайте носом восемь счетов”, – объяснил схему упражнения Стюарт Сандеман.

Четырехкратное повторение упражнения, по мнению собеседника издания, помогает охладиться. Во время дыхательных практик также можно ослабить головную боль – частую спутницу жаркой погоды. Для этого необходимо приподнимать подбородок, вдыхая, и опускать, выдыхая. А вот сильно сжимать челюсти не стоит. Обеспечивая приток крови к голове, человек избавляется от головной боли, резюмирует коуч.

Ранее “Рамблер” рассказывал о том, как жара влияет на мозг.

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