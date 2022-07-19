Врач объяснил, как жара влияет на мозг

В жару с организмом человека происходят некоторые изменения. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович.
По словам специалиста, жара влияет на мозг и ключевую роль в этом играют два фактора. Первый из них - ефирооборазное состояние крови:
"Первое – головной мозг получает питание благодаря кровоснабжению, а при жаркой погоде автоматически происходит сгущение крови, и за счет этого уменьшается скорость кровотока. Представьте густоту молока и густоту кефира. Кровь, когда сгущается из-за жары, становится кефирообразной, она с трудом двигается по сосудам, и это влияет на ваше состояние. Здесь рекомендация такая: если жаркий день, то на каждые пять градусов выше 25 градусов надо добавлять пол-литра воды. Напомню, в норме человек должен выпивать полтора-два литра в сутки", – сказал Виктор Шахнович.
Второй фактор связан с "выпариванием". Когда мы потеем, это также влияет на мозг:
"Вторая ситуация – это "выпаривание" организма на открытом солнце. Мы начинаем потеть, и это не очень хорошо для мозга. Потоотделение – это уже лимфатическая система. В жидкости, выделяемой с потом, содержится большое количество микроэлементов. Их снижение (в организме из-за потоотделения, – ред.) неблагоприятно влияет на головной мозг. Здесь рекомендация – не находиться под прямыми лучами солнца, носить легкую одежду, желательно, чтобы это был хлопок, без добавления полиэстера, полусинтетических тканей. И обязательно нужно носить головной убор", – подчеркнул Виктор Шахнович.
Поэтому в жару стоит ограничить употребление некоторых продуктов, чтобы ограничить негативное влияние на организм.
"Чтобы не вводить организм в стрессовую ситуацию, в жару нужно есть меньше жирной, соленой пищи – жирного мяса, сала, колбас, и добавлять в рацион больше овощей, фруктов, холодных супов, овощных рагу, салатов", — рекомендует невролог.
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