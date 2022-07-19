Врач объяснил, как жара влияет на мозг

"Первое – головной мозг получает питание благодаря кровоснабжению, а при жаркой погоде автоматически происходит сгущение крови, и за счет этого уменьшается скорость кровотока. Представьте густоту молока и густоту кефира. Кровь, когда сгущается из-за жары, становится кефирообразной, она с трудом двигается по сосудам, и это влияет на ваше состояние. Здесь рекомендация такая: если жаркий день, то на каждые пять градусов выше 25 градусов надо добавлять пол-литра воды. Напомню, в норме человек должен выпивать полтора-два литра в сутки", – сказал Виктор Шахнович.