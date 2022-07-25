Перечислены неожиданные причины потери обоняния

«Это тяжелое гнойное заболевание, поражающие слизистую оболочку носа изнутри, прям до черноты. Когда заглядываешь в носоглотку, а там черные пятна — это некроз, то есть ткань отмершая. Когда есть отечность при хроническом насморке, человек часто не чувствует запахов или только резкие», – цитирует эксперта портал.