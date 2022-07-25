Перечислены неожиданные причины потери обоняния

Не только новая коронавирусная инфекция может вызвать потерю обоняния. О других причинах появления этого неприятного симптома порталу URA.RU рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.
Потерю чувствительности к запахам и вкусам могут вызвать хронический ринит, коронавирус, а также некротический насморк. Последнее заболевание считается наиболее тяжелым, поскольку сопровождается частичной потерей тканей слизистой.
«Это тяжелое гнойное заболевание, поражающие слизистую оболочку носа изнутри, прям до черноты. Когда заглядываешь в носоглотку, а там черные пятна — это некроз, то есть ткань отмершая. Когда есть отечность при хроническом насморке, человек часто не чувствует запахов или только резкие», – цитирует эксперта портал.
Но также столкнуться с потерей обоняния возможно и при инсульте, когда нарушается кровообращение в лобной доли мозга. Даже различные травмы и контузии могут лишить человека чувствительности к запахам, подметил Андрей Звонков.
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