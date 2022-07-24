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41 минуту назад

Что будет, если выпить просроченное лекарство

Мира Маркина
Жито Алексей Владимировичэксперт

Врачи рекомендуют регулярно проверять аптечку на наличие в ней просроченных лекарств. Но не все это делают. Иногда можно по ошибке выпить препарата с истекшим сроком годности. "Рамблер" спросил врача-терапевта Алексея Жито, насколько это опасно.

Что будет, если выпить просроченное лекарство
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам медика, как правило, если человек принимает просроченное лекарство, никаких осложнений и патологий не развивается. Однако все зависит от того, насколько оно было просрочено.

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Понятно, что чем больше времени прошло со срока годности, тем хуже, многое зависит от того, где хранился препарат. Если он хранился неправильно, у некоторых препаратов может быть взвесь, которая при внутривенном введении может оказывать токсическое или угрожающее жизни воздействие. Если мы говорим о том, что препарат хранился правильно, но у него вышел срок годности, никаких отрицательных последствий для здоровья не будет. Просто не будет эффекта от препарата. Одно дело, если это витамины, другое дело, если антибиотики, гипотензивные препараты или препараты для снижения уровня сахара. И отсутствие эффекта у этих препаратов может вызывать негативные последствия.
Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Что делать, если человек все-таки выпил лекарство с просроченным сроком годности?

Если пациент принял таблетку, можно произвести рвотный рефлекс. Опорожнится желудок, и можно считать, что не было употребления препарата. Можно выпить активированный уголь, который абсорбирует все препараты, всасывающиеся из желудка. Если мы говорим о внутривенном введении просроченного препарата, необходимо обратиться врачу. То же самое относится и к внутримышечному введению. При этом если пациент принял просроченный препарат в какой-то экстренной ситуации, например, в случае гипертонического криза, то нужно срочно принять препарат, который имеет нормальный срок годности. Лучше связаться с врачом и находиться у него на наблюдении.
Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.
Болезни и лекарства,
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