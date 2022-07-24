Что будет, если выпить просроченное лекарство

Врачи рекомендуют регулярно проверять аптечку на наличие в ней просроченных лекарств. Но не все это делают. Иногда можно по ошибке выпить препарата с истекшим сроком годности. "Рамблер" спросил врача-терапевта Алексея Жито, насколько это опасно.
По словам медика, как правило, если человек принимает просроченное лекарство, никаких осложнений и патологий не развивается. Однако все зависит от того, насколько оно было просрочено.
Что делать, если человек все-таки выпил лекарство с просроченным сроком годности?