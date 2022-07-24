Что будет, если выпить просроченное лекарство

Понятно, что чем больше времени прошло со срока годности, тем хуже, многое зависит от того, где хранился препарат. Если он хранился неправильно, у некоторых препаратов может быть взвесь, которая при внутривенном введении может оказывать токсическое или угрожающее жизни воздействие. Если мы говорим о том, что препарат хранился правильно, но у него вышел срок годности, никаких отрицательных последствий для здоровья не будет. Просто не будет эффекта от препарата. Одно дело, если это витамины, другое дело, если антибиотики, гипотензивные препараты или препараты для снижения уровня сахара. И отсутствие эффекта у этих препаратов может вызывать негативные последствия.