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4 часа назад

Вспышку оспы обезьян объявили чрезвычайной ситуацией в ВОЗ

Мира Маркина

Глава Всемирной организации здравоохранения Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. Об этом пишет ТАСС.

Вспышку оспы обезьян объявили чрезвычайной ситуацией
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам главы ВОЗ, на второй встрече чрезвычайного комитета, которая состоялась 21 июля, они не смогли принять решение и достичь согласия по данному вопрос. Однако из-за высоких рисков распространения заболевания среди людей Аданом Гебрейесус принял решение объявить вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Как отметил глава организации, риск оспы обезьян оценивается как умеренный в глобальном масштабе. Исключение - европейский регион, в котором риски оцениваются ВОЗ как высокие.

«Также существует явный риск дальнейшего международного распространения, хотя риск того, что вспышка приведет к препятствиям в международных передвижениях на данный момент остается низким», — сказал глава ВОЗ.

Ранее эпидемиолог рассказал про карантин при оспе обезьян.

Новости,ВОЗ,
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