Вспышку оспы обезьян объявили чрезвычайной ситуацией

По словам главы ВОЗ, на второй встрече чрезвычайного комитета, которая состоялась 21 июля, они не смогли принять решение и достичь согласия по данному вопрос. Однако из-за высоких рисков распространения заболевания среди людей Аданом Гебрейесус принял решение объявить вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.