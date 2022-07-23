Вспышку оспы обезьян объявили чрезвычайной ситуацией

Глава Всемирной организации здравоохранения Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. Об этом пишет ТАСС.
По словам главы ВОЗ, на второй встрече чрезвычайного комитета, которая состоялась 21 июля, они не смогли принять решение и достичь согласия по данному вопрос. Однако из-за высоких рисков распространения заболевания среди людей Аданом Гебрейесус принял решение объявить вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.
Как отметил глава организации, риск оспы обезьян оценивается как умеренный в глобальном масштабе. Исключение - европейский регион, в котором риски оцениваются ВОЗ как высокие.
«Также существует явный риск дальнейшего международного распространения, хотя риск того, что вспышка приведет к препятствиям в международных передвижениях на данный момент остается низким», — сказал глава ВОЗ.