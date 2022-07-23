Названы причины инсульта во сне

Один из наиболее опасных факторов риска инсульта — заболевание апноэ. У страдающих им людей во сне десятки раз может прерываться дыхание. Апноэ может спровоцировать «ночной» инсульт, предупреждает врач-невролог Николай Ильин. Его слова цитирует Ferra.ru.

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По словам специалиста, риск инсульта увеличивается в три раза у пациентов при тяжелой и средней степени апноэ. Согласно результатам исследований, у 70% людей со случившимся инсультом было выявлено это заболевание.

Ильин объясняет, что «ночной» инсульт у пациентов с апноэ может случиться из-за того, что насыщение крови кислородом снижается, а кровоток по сосудам головного мозга нарушается.

Заболевание связано с повышенным риском ишемического инсульта, независимо от сосудистых факторов риска,

— отмечает эксперт.