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1 час назад

Названы причины инсульта во сне

Мария Кимакович

Один из наиболее опасных факторов риска инсульта — заболевание апноэ. У страдающих им людей во сне десятки раз может прерываться дыхание. Апноэ может спровоцировать «ночной» инсульт, предупреждает врач-невролог Николай Ильин. Его слова цитирует Ferra.ru.

Названы причины инсульта во сне
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам специалиста, риск инсульта увеличивается в три раза у пациентов при тяжелой и средней степени апноэ. Согласно результатам исследований, у 70% людей со случившимся инсультом было выявлено это заболевание.

Ильин объясняет, что «ночной» инсульт у пациентов с апноэ может случиться из-за того, что насыщение крови кислородом снижается, а кровоток по сосудам головного мозга нарушается.

Заболевание связано с повышенным риском ишемического инсульта, независимо от сосудистых факторов риска,

— отмечает эксперт.

Также врач указал на некоторые симптомы апноэ, к которым отнес беспокойный сон, сухость во рту после пробуждения, храп, утреннюю головную боль, повышенное потоотделение во время сна, частое мочеиспускание в ночное время и проблемы с концентрацией внимания.

Ранее кардиолог перечислил болезни, на которые указывает высокий пульс.

Новости,Николай Ильин,
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