Названы причины инсульта во сне

Один из наиболее опасных факторов риска инсульта — заболевание апноэ. У страдающих им людей во сне десятки раз может прерываться дыхание. Апноэ может спровоцировать «ночной» инсульт, предупреждает врач-невролог Николай Ильин. Его слова цитирует Ferra.ru.
По словам специалиста, риск инсульта увеличивается в три раза у пациентов при тяжелой и средней степени апноэ. Согласно результатам исследований, у 70% людей со случившимся инсультом было выявлено это заболевание.
Ильин объясняет, что «ночной» инсульт у пациентов с апноэ может случиться из-за того, что насыщение крови кислородом снижается, а кровоток по сосудам головного мозга нарушается.
Заболевание связано с повышенным риском ишемического инсульта, независимо от сосудистых факторов риска,
— отмечает эксперт.
Также врач указал на некоторые симптомы апноэ, к которым отнес беспокойный сон, сухость во рту после пробуждения, храп, утреннюю головную боль, повышенное потоотделение во время сна, частое мочеиспускание в ночное время и проблемы с концентрацией внимания.