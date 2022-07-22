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4 часа назад

Кардиолог перечислил болезни, на которые указывает высокий пульс

Даша Краснова

Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, кардиолог, терапевт Юрий Серебрянский рассказал, что повышение пульса в спокойном состоянии говорит о патологии. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Кардиолог перечислил болезни, на которые указывает высокий пульс
Фото: unsplashunsplash

Высокий пульс в спокойном состоянии может свидетельствовать о патологиях щитовидной железы, воспалении сердечной мышцы, кардиомиопатии и предынфарктные состояния.

Для молодых учащение сердцебиения может быть нормой, так как связано с высокой физической активностью. А в пожилом возрасте это может быть предвестником сердечной недостаточности.

"Такие нагрузки на сердце компенсируются его учащенной работой, что может поспособствовать срыву пульса и стать источником аритмии", — пояснил специалист. Но если сердечный ритм неравномерен, это представляет особую опасность для жизни человека, вплоть до летального исхода, — предупредил Серебрянский.

До этого мы рассказывали про неочевидные симптомы инфаркта.

Новости,Юрий Серебрянский,
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