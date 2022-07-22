Врач рассказала, что будет, если перекись попадет в организм

Врач-терапевт Галина Слободина рассказала, к чему может привести попадание перекиси водорода в организм. Об этом сообщает News.ru.
Перекись образует пузырьки с активным веществом на поверхности раны. В желудочно-кишечном тракте будет идентичная реакция, поэтому пить перекись нельзя.
Врач отметила, что при приеме перекиси внутрь организм запускает режим детоксикации, из-за чего внутренние органы работают на износ.
"В некоторых случаях может появиться сыпь, может начать отказывать печень, могут проявиться проблемы в кишечнике и еще много всяческих неприятных последствий. Так что не стоит заниматься откровенным вредительством по отношению к своему здоровью", – подчеркнула врач.
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