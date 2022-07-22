Врач рассказала, что будет, если перекись попадет в организм

"В некоторых случаях может появиться сыпь, может начать отказывать печень, могут проявиться проблемы в кишечнике и еще много всяческих неприятных последствий. Так что не стоит заниматься откровенным вредительством по отношению к своему здоровью", – подчеркнула врач.