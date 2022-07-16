Врач объяснил, почему лучше купаться на голодный желудок

Евгений Данилов, анестезиолог-реаниматолог, заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной помощи имени А. С. Пучкова рассказал о том, почему лучше не купаться на полный желудок. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, полный желудок может давить через диафрагму на органы грудной клетки.
"Избыточное давление брюшной полости, когда желудок полон, вызывает давление через диафрагму на органы грудной клетки — сердце и легкие. Поэтому погружаться в водоёмы необходимо на пустой желудок".
Дышать и выполнять активные движения с полным желудком достаточно проблематично. Кроме того, если человек начинает захлебываться, то высока вероятность того, что желудочное содержимое может попасть в дыхательные пути.
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