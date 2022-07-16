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3 часа назад

Врач объяснил, почему лучше купаться на голодный желудок

Даша Краснова

Евгений Данилов, анестезиолог-реаниматолог, заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной помощи имени А. С. Пучкова рассказал о том, почему лучше не купаться на полный желудок. Об этом сообщает РИА Новости.

Врач объяснил, почему лучше купаться на голодный желудок
Фото: unsplashunsplash

По его словам, полный желудок может давить через диафрагму на органы грудной клетки.

"Избыточное давление брюшной полости, когда желудок полон, вызывает давление через диафрагму на органы грудной клетки — сердце и легкие. Поэтому погружаться в водоёмы необходимо на пустой желудок".

Дышать и выполнять активные движения с полным желудком достаточно проблематично. Кроме того, если человек начинает захлебываться, то высока вероятность того, что желудочное содержимое может попасть в дыхательные пути.

До этого мы рассказывали, почему беременным не стоит лететь на море.

Новости,Евгений Данилов,
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