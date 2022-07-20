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1 час назад

Кардиолог назвала привычку в душе, которая может вызвать инфаркт

Даша Краснова

Кардиолог Олег Варфоломеев рассказал, что резкий заход под воду и перепад температур может вызвать инфаркт у людей с больным сердцем. Об этом сообщает "МедикФорум".

Кардиолог назвала привычку в душе, которая может вызвать инфаркт
Фото: unsplashunsplash

"Сердечный приступ возникает, когда одна из коронарных артерий внезапно блокируется или имеет чрезвычайно медленный кровоток. Сердечный приступ также называют инфарктом миокарда. Обычной причиной внезапной закупорки коронарной артерии является образование тромба", — отметил врач.

Холодный душ может оказать негативное влияние на людей с сердечными заболеваниями, а именно вызвать сердечный приступ или нарушения сердечного ритма. Шок от холодной воды вызывает сужение кровеносных сосудов кожи, а это увеличивает сопротивление кровотоку.

До этого мы рассказывали про простой тест, определяющий состояние здоровья сердца.

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