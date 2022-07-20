Кардиолог назвала привычку в душе, которая может вызвать инфаркт

Кардиолог Олег Варфоломеев рассказал, что резкий заход под воду и перепад температур может вызвать инфаркт у людей с больным сердцем. Об этом сообщает "МедикФорум".

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"Сердечный приступ возникает, когда одна из коронарных артерий внезапно блокируется или имеет чрезвычайно медленный кровоток. Сердечный приступ также называют инфарктом миокарда. Обычной причиной внезапной закупорки коронарной артерии является образование тромба", — отметил врач.

Холодный душ может оказать негативное влияние на людей с сердечными заболеваниями, а именно вызвать сердечный приступ или нарушения сердечного ритма. Шок от холодной воды вызывает сужение кровеносных сосудов кожи, а это увеличивает сопротивление кровотоку.