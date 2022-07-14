Назван простой тест, определяющий состояние здоровья сердца

«Первый триггер сердечной патологии — это одышка, боли или дискомфорт при обычной физической нагрузке. Допустим, человек живет на третьем этаже, привычно поднимается каждый день к себе в квартиру. Но вдруг он стал останавливаться на каждом пролете. Это уже повод обратиться к врачу, чтобы как минимум получить направление на кардиограмму, — предупредила кардиолог.