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2 часа назад

Назван простой тест, определяющий состояние здоровья сердца

Мира Маркина

Врач-кардиолог Мария Лопухина рассказала, какое простое упражнение сможет указать на то, есть ли у человека проблемы с сердцем, ее слова цитирует издание Iz.ru.

Назван простой тест, определяющий состояние здоровья сердца
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По утверждения кардиолога, простой подъем по лестнице способен показать, здорово ли ваше сердце. Врач советует подняться на несколько этажей и прислушаться к своему организму, если привычное ранее расстояние по лестнице вы преодолели с трудом и появилась отдышка, есть повод записаться на прием к врачу.

«Первый триггер сердечной патологии — это одышка, боли или дискомфорт при обычной физической нагрузке. Допустим, человек живет на третьем этаже, привычно поднимается каждый день к себе в квартиру. Но вдруг он стал останавливаться на каждом пролете. Это уже повод обратиться к врачу, чтобы как минимум получить направление на кардиограмму, — предупредила кардиолог.

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