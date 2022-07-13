Кардиолог назвала предвестников инфаркта и инсульта

Предвестником инфаркта могут стать давящие и жгучие боли в груди, а также неприятные ощущения в шее, челюсти, спине и животе. Важно обратить внимание на посинение губ. Это означает, что из-за сбоев в работе сердца и сосудов человеку не хватает кислорода.

Если вы подозреваете у человека инсульт, нужно попросить его улыбнуться. В случае инсульта человек не сможет улыбнуться с зубами или будет наблюдаться асимметрия лица. Если у человека с одной стороны болтаются конечности, значит у него одностороннее поражение при инсульте. В случае приступа человек также не сможет крепко пожать вам руку. При инсульте может наблюдаться нарушение зрения и речи, а также падение.