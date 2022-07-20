Врач раскрыл, чем опасна привычка грызть ногти

Психотерапевт Владимир Лозовой рассказал, чем может обернуться привычка грызть ногти. Об этом сообщает Ura.ru.

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Эксперт сообщил, что из-за обкусывания ногтей человек может потерять навык общения. Это происходит из-за того, что он начинает стесняться своего поведения и может довести до депрессивных состояний.

«Когда наступает период волнения из-за стресса, начинаются неконтролируемые действия. Человек грызет ногти и ему трудно остановиться. Он начинает терять социальные навыки. Это ухудшает коммуникацию, настроение, вплоть до формирования вариантов субдепрессивного состояния, когда человек чувствует, что он хуже всех»

Он отметил, что у некоторых людей привычка грызть ногти появляется в определенных ситуациях, а у других это может быть связано с тревожностью. В обоих случаях он порекомендовал обращаться к психотерапеввту.