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1 час назад

Врач раскрыл, чем опасна привычка грызть ногти

Мария Каткова

Психотерапевт Владимир Лозовой рассказал, чем может обернуться привычка грызть ногти. Об этом сообщает Ura.ru.

Врач раскрыл, чем опасна привычка грызть ногти
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Эксперт сообщил, что из-за обкусывания ногтей человек может потерять навык общения. Это происходит из-за того, что он начинает стесняться своего поведения и может довести до депрессивных состояний.

«Когда наступает период волнения из-за стресса, начинаются неконтролируемые действия. Человек грызет ногти и ему трудно остановиться. Он начинает терять социальные навыки. Это ухудшает коммуникацию, настроение, вплоть до формирования вариантов субдепрессивного состояния, когда человек чувствует, что он хуже всех»

Он отметил, что у некоторых людей привычка грызть ногти появляется в определенных ситуациях, а у других это может быть связано с тревожностью. В обоих случаях он порекомендовал обращаться к психотерапеввту.

Ранее сообщалось, что диетолог приравняла сладкое к алкоголю.

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