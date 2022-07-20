Диетолог приравняла сладкое к алкоголю

Диетолог, врач превентивной и антивозрастной медицины Анна Киселева сравнила опасность привыкания к сахару с алкогольной зависимостью. Об этом сообщает «МК Санкт-Петербург».

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По словам эксперта, сахар, как и другие продукты с высоким содержанием простых углеводов, может вызывать привыкание, как при алкогольной зависимости. В этом и заключается опасность сахара.

Как пояснила Киселева, при употреблении сахара вырабатываются «гормоны счастья» — дофамин и серотонин. Они улучшают настроение человека. Это происходит из-за того, что глюкоза влияет на рецепторы, посылающие определенные сигналы в мозг. Так и создается зависимость от сладкого.

Из-за этих реакций человек начинает есть сладкое при стрессе, тревожности и усталости. Так он пытается нормализовать свое настроение и при снижении уровней дофамина и серотонина всегда «заедает» стресс.