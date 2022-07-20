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1 час назад

Назван фактор, способствующий алкоголизму у взрослых

Мария Каткова

Ученые из университета в Аризоне, США пришли к выводу, что один фактор в подростковом возрасте может привести к алкоголизму в будущем. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в научном журнале Science Direct.

Назван фактор, способствующий алкоголизму у взрослых
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперты провели исследование о том, как одиночество в разном возрасте влияет на здоровье и выяснили, что у подростков одиночество может спровоцировать алкоголизм в более взрослом возрасте. Если человек до 12 лет чувствовал одиночество, то, вероятнее всего, в будущем у него будут проблемы со спиртным.

В исследовании участвовали 300 человек, среди которых все были студентами колледжей. Так, они отметили, что те, кто испытывал высокий уровень одиночества до 12 лет, были сильно подвержены стрессу, что сказалось на их будущем.

Также одиночество негативно влияет и на пожилых людей. Ученые выяснили, что старики, живущие одни, чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, слабоумием и инсультом.

Ранее сообщалось, что раскрыта тайна болезни, лишающей возможности ходить.

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