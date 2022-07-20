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2 часа назад

В Китае зафиксировали случай бубонной чумы

Мария Каткова

В Ките зафиксировали случай заболевания бубонной чумой. Это произошло в Нинся-Хуэйском автономном районе страны. Об этом сообщает новостное издание Toutiao.

В Китае зафиксировали случай бубонной чумы
Фото: unsplash.comunsplash.com

После того, как в районе был выявлен случай заражения бубонной чумой, власти ввели четвертый уровень реагирования на эпидемиологическую угрозу.

Медики уверены, что бубонную чуму в Китай завезли из-за границы. Они предполагают, что мужчина мог контактировать со многими людьми после того, как был инфицирован. Он также побывал в нескольких общественных местах. Однако о новых зараженных пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что выявлены первые россияне, заболевшие подвидом омикрона «кентавр».

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