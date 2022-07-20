В Китае зафиксировали случай бубонной чумы

После того, как в районе был выявлен случай заражения бубонной чумой, власти ввели четвертый уровень реагирования на эпидемиологическую угрозу.

Медики уверены, что бубонную чуму в Китай завезли из-за границы. Они предполагают, что мужчина мог контактировать со многими людьми после того, как был инфицирован. Он также побывал в нескольких общественных местах. Однако о новых зараженных пока не сообщается.