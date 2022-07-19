Выявлены первые россияне, заболевшие подвидом омикрона «кентавр»

В Москве зафиксировано пять заболевших новым подвидом омикрон-штамма коронавируса «кентавр». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Роспотребнадзора.

Оказалось, что в российской столице уже есть пятеро зараженных подвариантом омикрон-штамма коронавируса BA.2.75. По данным ведомства, болезнь у них протекает в легкой форме без госпитализации.

14 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что заболеваемость коронавирусом в России возрастет из-за распространения различных подвидов омикрона. При этом, по ее словам, распространение этих подвариантов не приведет к более тяжелому течению заболевания.