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2 часа назад

Выявлены первые россияне, заболевшие подвидом омикрона «кентавр»

Диана Товсепова

В Москве зафиксировано пять заболевших новым подвидом омикрон-штамма коронавируса «кентавр». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Роспотребнадзора.

Оказалось, что в российской столице уже есть пятеро зараженных подвариантом омикрон-штамма коронавируса BA.2.75. По данным ведомства, болезнь у них протекает в легкой форме без госпитализации.

14 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что заболеваемость коронавирусом в России возрастет из-за распространения различных подвидов омикрона. При этом, по ее словам, распространение этих подвариантов не приведет к более тяжелому течению заболевания.

Ранее мы писали о риске завоза смертельной лихорадки.

Коронавирус,Видео,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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