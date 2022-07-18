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1 час назад

Роспотребнадзор оценил риск завоза смертельной лихорадки в РФ

Даша Краснова

Риск завоза неизлечимой лихорадки Марбург в Россию минимален, так как отсутствует прямое авиасообщение с Ганой. Об этом сообщает ТАСС.

Представители Роспотребнадзора заявили, что продолжат контролировать ситуацию.

«Риск завоза инфекции минимален в связи с отсутствием прямого авиасообщения между Россией и Ганой и снижением в настоящее время общей интенсивности пассажиропотоков», — пояснили в ведомстве.

Лихорадка Марбург относится к группе опасных высококонтагиозных геморрагических лихорадок и представляет эпидемиологическую опасность на международном уровне.

Человек может заразиться вирусом Марбург от плодовых летучих мышей. Показатели летальности в прошлых вспышках варьировались от 24 до 88 процентов.

До этого мы рассказывали про новые штаммы коронавируса 2022.

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