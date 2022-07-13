Штаммы коронавируса 2022: новые виды, симптомы

Штаммы коронавируса – одна из ключевых проблем, связанных с инфекционным заболеванием COVID-19. Впервые вспышка заболеваемости вирусом была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, которая имеет международное значение. 11 марта 2020-го ВОЗ объявила о пандемии. В течение нескольких лет страны по всему миру объединяли усилия для борьбы с коронавирусом. Ситуацию усугубляло то, что COVID-19 активно мутировал – появлялись новые штаммы, которые оказывались смертоноснее и опаснее, а еще менее восприимчивы к лекарствам и вакцинам. Однако с начала 2022 года государства все чаще стали снимать ограничительные меры для граждан и туристов, несмотря на то, что новые штаммы Covid по-прежнему появляются. Подробнее об этом – в материале «Рамблера».

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Коронавирус: какие штаммы существуют и в чем причина возникновения

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В начале пандемии люди именовали варианты нового коронавируса по месту, где они впервые были обнаружены. Так, к примеру, появились «уханьский», «британский» или «бразильский» штамм. Однако ВОЗ не оценила географическую привязку и в мае 2021 года приняла решение обозначать их буквами латинского алфавита. На сегодняшний день самыми распространенными и опасными считаются штаммы «альфа», «бета», «гамма», «дельта» и «омикрон».

Что примечательно, симптомы варьируются от штамма к штамму. Так, первоначальный вариант вируса, который возник в Китае, характеризуется следующими симптомами:

• сухой кашель

• боль в горле мышцах и суставах

• потеря обоняния и вкуса

• диарея

Если заболевание активно прогрессирует, могут проявиться также одышка и затрудненное дыхание.

Если штамм вируса «дельта», у пациентов чаще всего:

• поднимается температура выше 38,5 градусов

• резко ухудшается общее состояние

• возникает насморк

Потеря обоняния в случае с «дельтой» происходит редко.

Омикрон-штамм, в свою очередь, не проникает в легкие и остается в верхних дыхательных путях. Вот почему для пациентов с данным штаммом свойственны:

• осиплость голоса

• насморк

• заложенность носа

• высокая температура

• повышение пульса

Почему происходит мутация вируса и возникновение новых штаммов? По словам терапевта, руководителя компании «Медицинские информационные решения» Константина Хоманова, эволюция нового коронавируса – это нормальный для любого вируса процесс. Вместе с тем, в разговоре с порталом стопкоронавирус.рф, эксперт отметил, что большая часть мутаций в геноме SARS-CoV-2 не влияет на функцию вируса, но варианты, перечисленные выше, привлекли внимание медиков из-за быстрого распространения в популяциях и тяжелых клинических проявлений.

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Самый опасный штамм вируса до недавнего времени

В марте 2022 года начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов раскрыл самый опасный штамм вируса. В разговоре с порталом Ura.ru, врач признался, что таким штаммом является «дельта». По словам Чепурнова, на сегодняшний день данный штамм показал наибольшую летальность среди зараженных:

"У нас неделю назад был такой же уровень заболеваемости, как на максимуме дельты. Но на максимуме дельты у нас погибало 1200-1300 человек в день, а сейчас погибает порядка 500-600, поэтому мы и сами с вами по-другому реагируем на эти вещи. Дельта получается самой опасной".

Эксперт уточнил, что омикрон-штамм превосходит дельту только по степени заразности. Несмотря на то, что на пике он заражал в пять раз больше людей, летальность была ниже.

Штамм «дельта» впервые был зафиксирован в Индии в декабре 2020 года, после чего начал активно распространяться по миру. Данный вариант вируса примечателен тем, что он способен частично уходить от естественного иммунитета, что позволяет ему быть невосприимчивым к нейтрализующим антителам у граждан, которые уже переболели коронавирусом.

Дельта-штамм долгое время считался самым опасным, но не так давно появилась информация о новом штамме, который получил название «ниндзя».

Штамм «ниндзя»: что известно об опасном подвиде омикрона

Впервые вариант коронавируса BA.2.75, который также получил прозвище «центавр», обнаружили в Индии в начале мая 2022 года. С тех пор BA.2.75 распространился в десятки других стран, в числе которых Великобритания, США, Австралия, Германия, Канада и Новая Зеландия.

В данный момент новый штамм находится под наблюдением вирусологов, но уже возникают подозрения, что он способен уклоняться от иммунного ответа куда эффективнее, чем предыдущие варианты коронавируса. Вот почему BA.2.75 также прозвали «ниндзей». Наряду с обычными мутациями, свойственными омикрону, у «ниндзи» выявлено еще девять, что, учитывая его крайне быстрое распространение по планете, вызывает беспокойство у вирусологов.

С появлением нового подвида омикрона связывают и очередную вспышку заболеваемости коронавирусом в Европе. В данный момент резкий рост заболеваемости наблюдается во Франции (5 июля в стране зарегистрировали свыше 206 тысяч новых случаев), а также в Италии, где новым омикрон-штаммом заразились уже свыше миллиона человек. В Германии тоже наблюдается всплеск заболеваемости – не так давно в стране зафиксировали 130 тысяч случаев заражения за сутки.