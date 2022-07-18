Кардиолог назвал причины инсульта у молодых

Кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский рассказал, что у раннего инсульта существует огромное количество причин. Например, наследственная предрасположенность, сахарный диабет или неправильный образ жизни. Его слова передает «Вечерняя Москва».
"Чаще всего у молодых людей есть наследственная предрасположенность к инсульту. Родственники передают нам огромное количество болезней. Также нарушение холестерина, гипертония и сахарный диабет могут сыграть большую роль. Если человек знает, что у него в роду существует такое заболевание, как гиперхолестеринемия, то необходимо проводить пожизненное лечение. Более того, стресс или магнитные бури могут послужить катализатором к инсульту", — объяснил специалист.
Врач заверил, что инсульт в раннем возрасте не гарантирует скоропостижную смерть.
"Я уверен, что ранний инсульт может никак не отразиться на продолжительности жизни человека. Все зависит от типа инсульта и его последствий. Многие из них оперируют, и человек продолжает жить долгие годы обычной жизнью", — отметил врач.
Главное — регулярно проходить обследования и вовремя выявлять предпосылки инсульта. Тогда его можно будет предотвратить.
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