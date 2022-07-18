Кардиолог назвал причины инсульта у молодых

"Чаще всего у молодых людей есть наследственная предрасположенность к инсульту. Родственники передают нам огромное количество болезней. Также нарушение холестерина, гипертония и сахарный диабет могут сыграть большую роль. Если человек знает, что у него в роду существует такое заболевание, как гиперхолестеринемия, то необходимо проводить пожизненное лечение. Более того, стресс или магнитные бури могут послужить катализатором к инсульту", — объяснил специалист.