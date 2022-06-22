Почему магнитные бури опасны для "сердечников"

Магнитные бури – это сильные возмущения магнитного поля Земли, которые внезапно нарушают его привычный ход и длятся от нескольких часов до нескольких суток. Именно магнитные бури создают полярные сияния, негативно влияют на орбитальную и земную технику и иногда даже на состояние некоторых людей.

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Подробнее о последнем аспекте – в материале "Рамблера".

Бытует мнение, что магнитные бури провоцируют у людей перепады настроения, а еще вызывают депрессию, агрессию и другие проблемы со здоровьем. Более того, некоторые винят магнитные бури в различных катастрофах и некоторых исторических событиях.

Проверить влияние магнитных бурь на здоровье человека весьма сложно. Прежде всего для этого необходим огромный пласт статистических данных. При этом на результаты может влиять огромное количество сторонних факторов.

Однако существует несколько исследований, которые подтвердили, что магнитные бури действительно негативно отражаются на сердечно-сосудистой системе некоторых людей. Например, во время бури может повышаться артериальное давление и частота сердечных сокращений.

Исследователи проанализировали больничные отчеты Новой Зеландии, Австралии, Великобритании, Франции и Швеции за 23 года и выяснили, что при корональных выбросах риск инсульта увеличивается на 19%.

А ученые, проводившие исследование в 263 городах США, пришли к выводу, что усиление геомагнитной активности повышает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и инфарктов.