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37 минут назад

В Африке уже трое скончались от неизвестной болезни

Мира Маркина

В восточной Африке зафиксированы уже 11 случаев заражения людей неизвестной ранее болезнью. Три человека погибли, остальные изолированы от общества, об этом сообщает издание Citizen, ссылаясь на слова главы медицинской службы страны.

В Африке уже трое скончались от неизвестной болезни
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Президент Танзании, в которой были зафиксированы все случаи заражения, Самия Хасан Сулуху предположила, что виной этому послужила деградация окружающей среды, в связи с которой дикие звери довольно близко подошли к поселениям.

Среди основных симптомов заболевания выделяют носовые кровотечения, лихорадку, головные боли и слабость. При этом больные были протестированы и таких болезней как коронавирус, лихорадки Эбола или Марбурга обнаружены не были.

Ранее Рамблер писал, что в РФ был выявлен первый случай заражения вирусом оспы обезьян.

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