В ВОЗ сообщили о вспышке гепатита неизвестного происхождения у детей в 35 странах

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о вспышке гепатита неизвестного происхождения у детей. Об этом говорится на сайте организации.

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Так, по состоянию на 8 июля 2022 г. 35 стран в пяти регионах сообщили о 1010 вероятных случаях тяжелого острого гепатита неизвестной этиологии у детей и 22 летальных исходах.

ВОЗ запустила глобальное исследование с целью оценить заболеваемость тяжелым острым гепатитом неизвестной этиологии в 2022 году по сравнению с предыдущими пятью годами.

В период с 5 апреля (когда впервые была выявлена вспышка) по 8 июля 2022 г. 35 стран.

"Почти половина (48%) вероятных случаев зарегистрирована в Европейском регионе (21 страна сообщила о 484 случаях), включая 272 случая (27% глобальных случаев) в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (СК).

Второе место по количеству возможных случаев заболевания было зарегистрировано в Американском регионе...

Семнадцать стран сообщают о более чем пяти вероятных случаях. Фактическое число случаев может быть занижено, отчасти из-за ограниченности действующих систем усиленного эпиднадзора. Ожидается, что количество случаев изменится по мере поступления дополнительной информации и проверенных данных...", — сообщается на сайте ВОЗ.

Происхождение заболевания пока не изучено, однако у многих обнаружили заражение коронавирусом, хотя связь с ним ученые пока не доказали.