Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+32° в 
USD 58.53EUR 58.90
Войти в почту
3 часа назад

В ВОЗ сообщили о вспышке гепатита неизвестного происхождения у детей в 35 странах

Диана Товсепова

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о вспышке гепатита неизвестного происхождения у детей. Об этом говорится на сайте организации.

В ВОЗ сообщили о вспышке гепатита неизвестного происхождения у детей в 35 странах
Фото: PixnioPixnio

Так, по состоянию на 8 июля 2022 г. 35 стран в пяти регионах сообщили о 1010 вероятных случаях тяжелого острого гепатита неизвестной этиологии у детей и 22 летальных исходах.

ВОЗ запустила глобальное исследование с целью оценить заболеваемость тяжелым острым гепатитом неизвестной этиологии в 2022 году по сравнению с предыдущими пятью годами.

В период с 5 апреля (когда впервые была выявлена вспышка) по 8 июля 2022 г. 35 стран.

"Почти половина (48%) вероятных случаев зарегистрирована в Европейском регионе (21 страна сообщила о 484 случаях), включая 272 случая (27% глобальных случаев) в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (СК).

Второе место по количеству возможных случаев заболевания было зарегистрировано в Американском регионе...

Семнадцать стран сообщают о более чем пяти вероятных случаях. Фактическое число случаев может быть занижено, отчасти из-за ограниченности действующих систем усиленного эпиднадзора. Ожидается, что количество случаев изменится по мере поступления дополнительной информации и проверенных данных...", — сообщается на сайте ВОЗ.

Происхождение заболевания пока не изучено, однако у многих обнаружили заражение коронавирусом, хотя связь с ним ученые пока не доказали.

Ранее мы писали о первом случае оспы обезьян.

Новости,ВОЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители