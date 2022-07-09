Невролог объяснила, на какие болезни указывают кошмары

Врач-невролог, сомнолог Елена Царева рассказала, что постоянные кошмары могут свидетельствовать о нарушениях в работе сердца, органов дыхания и пищеварения, а также о невралгии. Об этом сообщает URA.RU.
«Одна из теорий сна говорит о том, что в этот период мозг воспринимает информацию от внутренних органов. Например, пациенты, у которых бывает остановка дыхания во сне, часто видят кошмары, в которых они задыхаются, где им не хватает воздуха. Если есть, например, нарушения в работе сердца, в органах пищеварения, если человек чувствует холод или наоборот жар, это все может окружаться ассоциациями. И все это может приводить к появлению кошмаров. И болезнь Паркинсона может приводить к кошмарам», — объяснила Елена Царева.
К ночным тревожным сновидениям могут приводить и некоторые лекарства.
«Также многие неврологические заболевания лечатся с помощью препаратов, которые могут вызывать кошмарные сновидения. Это тоже стоит учитывать», — добавила она.
Проблемы со сном в течение месяца могут говорить о том, что пора обращаться к специалисту.
«У человека благополучного с психической и физической точки зрения, кошмаров быть не должно. Если они возникают, то это какая-то значимая ситуация, с которой он не может справиться. То есть если кошмары появились, сначала нужно обратиться к психологу, но если через месяц подвижек нет, то дальше следует пройти исследования и исключить заболевания сна. То есть те проблемы, которые могут приводить к кошмарам», — подытожила Царева.
До этого мы рассказывали, как поза для сна связана с болезнями Паркинсона и Альцгеймера.