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3 часа назад

Невролог объяснила, на какие болезни указывают кошмары

Даша Краснова

Врач-невролог, сомнолог Елена Царева рассказала, что постоянные кошмары могут свидетельствовать о нарушениях в работе сердца, органов дыхания и пищеварения, а также о невралгии. Об этом сообщает URA.RU.

Невролог объяснила, на какие болезни указывают кошмары
Фото: unsplashunsplash

«Одна из теорий сна говорит о том, что в этот период мозг воспринимает информацию от внутренних органов. Например, пациенты, у которых бывает остановка дыхания во сне, часто видят кошмары, в которых они задыхаются, где им не хватает воздуха. Если есть, например, нарушения в работе сердца, в органах пищеварения, если человек чувствует холод или наоборот жар, это все может окружаться ассоциациями. И все это может приводить к появлению кошмаров. И болезнь Паркинсона может приводить к кошмарам», — объяснила Елена Царева.

К ночным тревожным сновидениям могут приводить и некоторые лекарства.

«Также многие неврологические заболевания лечатся с помощью препаратов, которые могут вызывать кошмарные сновидения. Это тоже стоит учитывать», — добавила она.

Проблемы со сном в течение месяца могут говорить о том, что пора обращаться к специалисту.

«У человека благополучного с психической и физической точки зрения, кошмаров быть не должно. Если они возникают, то это какая-то значимая ситуация, с которой он не может справиться. То есть если кошмары появились, сначала нужно обратиться к психологу, но если через месяц подвижек нет, то дальше следует пройти исследования и исключить заболевания сна. То есть те проблемы, которые могут приводить к кошмарам», — подытожила Царева.

До этого мы рассказывали, как поза для сна связана с болезнями Паркинсона и Альцгеймера.

Новости,Елена Царева,
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