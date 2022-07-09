Невролог объяснила, на какие болезни указывают кошмары

«Одна из теорий сна говорит о том, что в этот период мозг воспринимает информацию от внутренних органов. Например, пациенты, у которых бывает остановка дыхания во сне, часто видят кошмары, в которых они задыхаются, где им не хватает воздуха. Если есть, например, нарушения в работе сердца, в органах пищеварения, если человек чувствует холод или наоборот жар, это все может окружаться ассоциациями. И все это может приводить к появлению кошмаров. И болезнь Паркинсона может приводить к кошмарам», — объяснила Елена Царева.