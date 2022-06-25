Как поза для сна связана с болезнями Паркинсона и Альцгеймера

Всем известно, насколько важен здоровый сон для организма. В это время человек восстанавливает силы и восполняет утраченную днем энергию. Однако, оказывается, поза, в которой cпит человек может быть связана с вероятностью развития нейродегенеративного заболевания. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале BioMed Central, поза во время сна может повлиять на вероятность развития болезни Паркинсона, Альцгеймера или боковой амиотрофический склероз (БАС), часто упоминаемый как "болезнь Лу Герига".

Причина такой связи связана с процессом, известным как глимфатический клиренс — система устранения "отходов" из мозга. Глимфатическая система, как правило, не реагирует, когда мы бодрствуем, и вместо этого активируется, когда мы спим.

Причем этот процесс был открыт и описан только в 2012 году, а до этого ученые не могли понять, как мозг избавляется от лишнего.

Исследования на мышах показали, что у людей с плохим лимфатическим клиренсом повышен риск нейродегенеративных заболеваний.

При этом сон напрямую влияет на этот самый глимфатический клиренс. Специалисты, с помощью экспериментов на мышах, поняли, что процесс был наименее эффективным, если они спали на спине или животе.

Получается, что лежа на боку процесс очистки мозга происходит эффективнее, а значит уменьшается риск нейродегенеративных заболеваний.

Помимо этого фактора, по словам ученых, на глимфатический клиренс могут влиять и другие аспекты: физическая активность, достаточное потребление омега-3 и ограниченное потребление алкоголя.

Хорошими источниками омега-3 являются:

• Сельдь

• Лосось

• Сардины

• Шпроты

• Форель

• Скумбрия

• Треска

• Пикша

• Камбала

• Минтай