Как поза для сна связана с болезнями Паркинсона и Альцгеймера

Всем известно, насколько важен здоровый сон для организма. В это время человек восстанавливает силы и восполняет утраченную днем энергию. Однако, оказывается, поза, в которой cпит человек может быть связана с вероятностью развития нейродегенеративного заболевания. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".
Согласно исследованию, опубликованному в журнале BioMed Central, поза во время сна может повлиять на вероятность развития болезни Паркинсона, Альцгеймера или боковой амиотрофический склероз (БАС), часто упоминаемый как "болезнь Лу Герига".
Причина такой связи связана с процессом, известным как глимфатический клиренс — система устранения "отходов" из мозга. Глимфатическая система, как правило, не реагирует, когда мы бодрствуем, и вместо этого активируется, когда мы спим.
Причем этот процесс был открыт и описан только в 2012 году, а до этого ученые не могли понять, как мозг избавляется от лишнего.
Исследования на мышах показали, что у людей с плохим лимфатическим клиренсом повышен риск нейродегенеративных заболеваний.
При этом сон напрямую влияет на этот самый глимфатический клиренс. Специалисты, с помощью экспериментов на мышах, поняли, что процесс был наименее эффективным, если они спали на спине или животе.
Получается, что лежа на боку процесс очистки мозга происходит эффективнее, а значит уменьшается риск нейродегенеративных заболеваний.
Помимо этого фактора, по словам ученых, на глимфатический клиренс могут влиять и другие аспекты: физическая активность, достаточное потребление омега-3 и ограниченное потребление алкоголя.
Хорошими источниками омега-3 являются:
• Сельдь
• Лосось
• Сардины
• Шпроты
• Форель
• Скумбрия
• Треска
• Пикша
• Камбала
• Минтай
• Барабулька.