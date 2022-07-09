Гипотоникам дали совет по восстановлению упавшего давления

Член-корреспондент РАН, кардиолог Ольга Бокерия рассказала, что при резком падении артериального давления может помочь соленый продукт, например, рыба. Она нормализует состояние до приезда скорой помощи. Об этом сообщает РИА ФАН.

Фото: unsplash unsplash

По ее словам, люди с гипотонией чувствуют себя вполне комфортно, но при резком понижении артериального давления нужно немедленно обратиться к врачам.

«Помогает использование соленого продукта, например соленой рыбы, с достаточным количеством чая или воды», — отметила Ольга Бокерия. Она пояснила, что это поможет дождаться квалифицированной помощи.

Если давление повышено и его нужно снизить, то врач советует съесть банан. Там содержится калий, который облегчит состояние.