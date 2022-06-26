Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+28° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
5 часов назад

Ученые создали тату для измерения давления

Катя Кобышева

Ученые сумели создать татуировку-микросхему, которая поможет измерить давление. Об этом пишет издание Phys.Org.

Ученые создали тату для измерения давления
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалисты техасских университетов в Остине и A&M разработали татуировку из графена и клейкого вещества, в которое можно поместить электроды и крошечные датчики, снимающе показатели давления. Электроды отправляют импульсы тока, а датчики фиксируют реакцию организма, или биоимпеданс. Оказывается, между биоимпедансом и давлением существует определенная связь. Для того, чтобы ее интерпретировать, ученые разработали специальную нейросеть.

По словам Рузбеха Джафари, профессора биомедицинской инженерии, информатики и электротехники в техасском университете A&M, сенсор почти ничего не весит и не чувствуется на коже, но его нужно надежно закрепить на одном месте, иначе данные будут недостоверны, для его фиксации нужен клей.

Отслеживать давления с помощью e-tattoo можно в любых ситуациях: во сне, в спортзале, на работе. В этом преимущество такой технологии перед обычными тонометрами. Постоянное наблюдение дает более точную картину и поможет подобрать правильное лечение в дальнейшем. Однако пока неизвестно, когда такая технология получит массовое распространение.

Ранее врач рассказал об опасности теплового удара.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители