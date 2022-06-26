Ученые создали тату для измерения давления

Ученые сумели создать татуировку-микросхему, которая поможет измерить давление. Об этом пишет издание Phys.Org.

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Специалисты техасских университетов в Остине и A&M разработали татуировку из графена и клейкого вещества, в которое можно поместить электроды и крошечные датчики, снимающе показатели давления. Электроды отправляют импульсы тока, а датчики фиксируют реакцию организма, или биоимпеданс. Оказывается, между биоимпедансом и давлением существует определенная связь. Для того, чтобы ее интерпретировать, ученые разработали специальную нейросеть.

По словам Рузбеха Джафари, профессора биомедицинской инженерии, информатики и электротехники в техасском университете A&M, сенсор почти ничего не весит и не чувствуется на коже, но его нужно надежно закрепить на одном месте, иначе данные будут недостоверны, для его фиксации нужен клей.

Отслеживать давления с помощью e-tattoo можно в любых ситуациях: во сне, в спортзале, на работе. В этом преимущество такой технологии перед обычными тонометрами. Постоянное наблюдение дает более точную картину и поможет подобрать правильное лечение в дальнейшем. Однако пока неизвестно, когда такая технология получит массовое распространение.