Врач рассказал об опасности теплового удара

Тепловой удар может случиться не только из-за воздействия солнечных лучей, а его влияние на организм может быть крайне опасно, заявил кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Слова эксперта цитирует «Вечерняя Москва».
По словам специалиста, человек может получить тепловой удар, если температура воздуха превышает 28-30 градусов. Правда, первая цифра актуальна чаще всего при высокой влажности.
Если человек находится в окружающей среде, где температура превышает показатели физиологического состояния, у него нарушается теплообмен. Организм не может отводить тепло, поэтому следующим эффектом будет тепловой удар. По сути, это означает перегревание,
— сказал специалист, отметив, что весьма легко получить тепловой удар, например, в бане.
Кондрахин призвал обратить внимание на основные признаки теплового удара:
При тепловом ударе, по словам специалиста, следует незамедлительно обратиться за помощью к специалисту. А до приезда врача необходимо постараться не допустить ухудшения состояния.
Нужно положить человека на горизонтальную поверхность, ноги приподнять, чтобы был приток крови к головному мозгу, и постараться смочить холодной водой дополнительно, чтобы больше был теплоотвод. Можно использовать речную воду. Можно положить холодную тряпку на печень. Потому что печень является теплообразующим органом и поддерживает температуру 36,6 градуса. Если человек приходит в себя, нужно дать ему воду,
— поделился советами специалист.