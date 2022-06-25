Врач рассказал об опасности теплового удара

Нужно положить человека на горизонтальную поверхность, ноги приподнять, чтобы был приток крови к головному мозгу, и постараться смочить холодной водой дополнительно, чтобы больше был теплоотвод. Можно использовать речную воду. Можно положить холодную тряпку на печень. Потому что печень является теплообразующим органом и поддерживает температуру 36,6 градуса. Если человек приходит в себя, нужно дать ему воду,