Малышева рассказала, как предотвратить инфаркт и инсульт

Инфаркт и инсульт «молодеют», в связи с чем терапевт и телеведущая Елена Малышева рекомендовала ежегодно проходить обследование у врачей и сдавать анализы молодым людям. Таким мнением эксперт поделилась в своем Telegram-канале.

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Высокий уровень холестерина в организме часто становится причиной инсульта и инфаркта в молодом возрасте, отметила врач. Гиперхолестеринемия часто не имеет симптомов. И выявить ее наличие возможно, сдав базовые анализы.

Если врач отметит повышенный уровень холестерина в крови, то может подобрать терапию, которая скорректирует проблему.

Телеведущая отдельно отметила, что в группе риска находятся люди, чьи родители скончались до 50 лет из-за инфаркта или инсульта. Для предупреждения развития сердечно-сосудистых заболеваний им рекомендуется ежегодный контроль у врача.

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