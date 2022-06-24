Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+20° в 
USD 53.36EUR 55.99
Войти в почту
3 часа назад

Малышева рассказала, как предотвратить инфаркт и инсульт

Мира Маркина

Инфаркт и инсульт «молодеют», в связи с чем терапевт и телеведущая Елена Малышева рекомендовала ежегодно проходить обследование у врачей и сдавать анализы молодым людям. Таким мнением эксперт поделилась в своем Telegram-канале.

Малышева рассказала, как предотвратить инфаркт и инсульт
Фото: unsplash.comunsplash.com

Высокий уровень холестерина в организме часто становится причиной инсульта и инфаркта в молодом возрасте, отметила врач. Гиперхолестеринемия часто не имеет симптомов. И выявить ее наличие возможно, сдав базовые анализы.

Если врач отметит повышенный уровень холестерина в крови, то может подобрать терапию, которая скорректирует проблему.

Телеведущая отдельно отметила, что в группе риска находятся люди, чьи родители скончались до 50 лет из-за инфаркта или инсульта. Для предупреждения развития сердечно-сосудистых заболеваний им рекомендуется ежегодный контроль у врача.

Ранее «Рамблер» писал о том, что известный кардиолог раскритиковал позицию Мясникова по лечению аритмии.

Новости,Елена Малышева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители