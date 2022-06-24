Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+17° в 
USD 53.36EUR 55.99
Войти в почту
1 час назад

Кардиолог раскритиковал мнение Мясникова о лечении аритмии

Мира Маркина

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее заявил, что прием лекарств от аритмии может ухудшить состояние человека. С ним оказался несогласен Сергей Бойцов, главный внештатный кардиолог Минздрава России. Мнение о позиции коллеги эксперт высказал «Ленте.ру».

Кардиолог раскритиковал мнение Мясникова о лечении аритмии
Фото: unsplash.comunsplash.com

Мясников призвал удерживать синусовый ритм собственными усилиями. Если самочувствие пациента не ухудшается из-за аритмии, то принимать лекарства, регулирующие частоту сердечных сокращений, не нужно.

Кардиолог Бойцов напомнил об опасности бессимптомной аритмии, комментируя позицию коллеги.

«Призыв к отказу от антиаритмической терапии в тех случаях, когда ощущаемых пациентом симптомов нет, представляется столь же безответственным, как и самолечение антиаритмическими препаратами», — отметил эксперт.

Собеседник издания согласился, что в некоторых случаях прием медикаментозной терапии для избавления от аритмии может усугубить ситуацию. Однако врач призвал не заниматься самолечением и обратиться к специалисту – кардиологу или терапевту. Он сможет определить форму аритмии и подобрать подходящие препараты.

Ранее «Рамблер» писал о симптомах инфаркта и группах риска.

Новости,Сергей Бойцов,Александр Мясников,Минздрав РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители