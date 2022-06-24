Кардиолог раскритиковал мнение Мясникова о лечении аритмии

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее заявил, что прием лекарств от аритмии может ухудшить состояние человека. С ним оказался несогласен Сергей Бойцов , главный внештатный кардиолог Минздрава России . Мнение о позиции коллеги эксперт высказал «Ленте.ру».

Мясников призвал удерживать синусовый ритм собственными усилиями. Если самочувствие пациента не ухудшается из-за аритмии, то принимать лекарства, регулирующие частоту сердечных сокращений, не нужно.

«Призыв к отказу от антиаритмической терапии в тех случаях, когда ощущаемых пациентом симптомов нет, представляется столь же безответственным, как и самолечение антиаритмическими препаратами», — отметил эксперт.

Собеседник издания согласился, что в некоторых случаях прием медикаментозной терапии для избавления от аритмии может усугубить ситуацию. Однако врач призвал не заниматься самолечением и обратиться к специалисту – кардиологу или терапевту. Он сможет определить форму аритмии и подобрать подходящие препараты.